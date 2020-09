Wie gut kennen Sie die Farben der Natur?

Das britische Unterhaus in London nimmt in zweiter Lesung das sog. Farbstoffgesetz an. Danach ist der Import ausländischer Farbstoffe auf Dauer von zehn Jahren nur unter Lizenz erlaubt. Am 17. Dezember wird das Gesetz vom Unterhaus in dritter Lesung, am 23. Dezember schließlich auch vom Oberhaus gebilligt. Die Synthese von organischen Farbstoffen ist ein wichtiger Faktor für die chemische Industrie. Führend sind u. a. die deutschen Unternehmen BASF und Farbwerke Hoechst.