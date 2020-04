Drohnen halten immer stärker Einzug in unseren Alltag. Welches Potenzial sie bereits besitzen, zeigen auch die medial begleiteten Einsätze der Kopter, wie die Flugobjekte gern in Abgrenzung zu ihren militärischen Gegenstücken genannt werden, in schwer zugänglichen Gegenden oder bei eiligen Medikamenten-Lieferungen. Wie gut kennen Sie die Überflieger, ihre Möglichkeiten und ihre technischen und gesetzlichen Einschränkungen? Einfach mal testen!