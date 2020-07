Klettern liegt weltweit im Trend. Die eigentlich für dieses Jahr vorgesehene Olympia-Premiere in Tokio fällt nun zwar flach, aber den Kletterboom wird dies kaum bremsen. Nachdem der Sport lange vom Alpinklettern dominiert wurde, sind in den letzten Jahren das Bouldern und das Freiklettern mit ihren zahlreichen Varianten in den Vordergrund getreten und haben dem Klettern viele neue Fans beschert. Zählen auch Sie dazu? Mit Hilfe unseres Quiz können Sie feststellen, ob sie das Thema im Griff haben.