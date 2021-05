Marokko liegt für Europäer fast vor der Haustür und bietet doch reichlich Exotik und orientalisches Flair. Kein Wunder, dass Marokko zum meistbesuchten Reiseziel Afrikas aufgestiegen ist. Wissen Sie bereits, was den Besucher in dem Maghrebstaat erwartet, oder ist Marokko für Sie Neuland? So oder so, viel Spaß mit unserem Quiz!