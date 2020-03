Schiffe transportieren rund 90 Prozent der grenzüberschreitenden Warenströme der Welt. Kein anderer Wirtschaftszweig war in den vergangenen Jahrzehnten in die zunehmende Vernetzung der Weltwirtschaft so unmittelbar und trotzdem von weiten Teilen der Öffentlichkeit unbemerkt involviert wie die Schifffahrt. Wie gut kennen Sie sich mit dem Zugpferd der Globalisierung aus? Leinen los und testen!