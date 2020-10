Die NASA will den Asteroiden Bennu besser erforschen - genau dafür soll die Sonde "Osiris Rex" heute um Mitternacht deutscher Zeit Proben von Bennu entnehmen, die anschließend zur Erde gebracht werden sollen. Klappt alles wie geplant, wird eine Rückkehrkapsel am 24. September 2023 um 8 Uhr Ortszeit in Utah landen. Das Interesse ist groß, denn Bennu ist ein Überbleibsel aus der Zeit, als vor 4,5 Milliarden Jahren unser Sonnensystem entstand.