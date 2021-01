Ob Corona-Pandemie, coronabedingt oder coronakonform – die andauernde Krise hat so einige Wortneuschöpfungen hervorgebracht. Außerdem haben es einige vorher selten zu hörende Worte dauerhaft in unseren Wortschatz geschafft und sind zum sprachlichen Allgemeingut geworden. Die meisten der Corona-Begriffe werden uns wohl auch in Zukunft nicht mehr so schnell aus dem Kopf gehen. Aber wissen Sie auch immer, was dahinter steckt? Mit unserem Quiz können Sie genau das überprüfen.