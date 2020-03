Zahlt der Arbeitgeber bei Corona-Quarantäne?

Meetings und Messen werden abgesagt, Kindergärten und Schulen bleiben geschlossen und Arbeitsplätze leer: Das Coronavirus hat Deutschland erreicht und wirkt sich in Nordrhein-Westfalen und anderen betroffenen Bundesländern zunehmend auf den Alltag aus. Was aber bedeutet es für Arbeitnehmer, wenn sie wegen einer Infektion in Quarantäne müssen oder ihr Kind nicht in die Schule gehen kann? Ein Rechtsexperte gibt Antworten auf die wichtigsten Fragen.